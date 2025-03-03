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Philips Avent Natural Response Zestaw prezentowy Newborn Glass Gift
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SCD879/11
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (9)
Funkcjonalność (1)
Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?
Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?
Jak sprawdzić, kiedy wymienić smoczek Natural Response?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Czy moje dziecko może korzystać ze szklanej butelki Philips Avent?
AventNasadka na kubeczek
AventPierścień mocujący butelki do karmienia
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