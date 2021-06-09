Monitorowanie maluszka, gdziekolwiek jesteś

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, aplikacja Baby Monitor+ zapewnia stałe połączenie z pokojem dziecka i pełen wgląd w jego samopoczucie. Używając Wi-Fi lub internetu mobilnego, możesz obserwować lub mówić do dziecka gdziekolwiek jesteś.