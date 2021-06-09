Wyszukiwane terminy
SCD951/26
Pewność zawsze i wszędzie
Dzięki elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor możesz pilnować swojego maluszka gdziekolwiek jesteś. Nasz bezpieczny system łączności sprawia, że jesteś blisko swojego dziecka w całym domu, natomiast aplikacja Baby Monitor+ pozwoli Ci sprawdzić, jak miewa się Twój maluch gdziekolwiek jesteś.Zobacz wszystkie korzyści
Połączona elektroniczna niania
Możesz zacząć używać niani zaraz po wyjęciu z pudełka i korzystać z odbiornika. Łatwo też połączysz się z siecią Wi-Fi i sparujesz urządzenie z aplikacją Baby Monitor+ w dowolnym momencie.
Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, aplikacja Baby Monitor+ zapewnia stałe połączenie z pokojem dziecka i pełen wgląd w jego samopoczucie. Używając Wi-Fi lub internetu mobilnego, możesz obserwować lub mówić do dziecka gdziekolwiek jesteś.
Udekoruj pokój maluszka delikatnym światłem lampki umieszczonym w nadajniku. Możesz je włączyć i wyłączyć z poziomu odbiornika lub aplikacji.
System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione.
Odbiornik rodzica działa nawet do 12 godzin** bez przerwy, pozwalając czuwać nad maleństwem o każdej porze dnia.
To nie walkie-talkie! Nasza elektroniczna niania umożliwia prawdziwą dwukierunkową komunikację, więc po naciśnięciu przycisku możecie się z maluszkiem słyszeć, rozmawiać, śpiewać piosenki bez zakłóceń i zbędnych opóźnień.
Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem cyfrowym gwarantuje wyjątkowo wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy jest środek nocy, zauważysz każdy, nawet najmniejszy ruch.
4.3-calowy ekran Full HD zapewnia stały podgląd Twojego maleństwa przez cały dzień. Szeroki zasięg — 400 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz — oraz stabilna łączność niezależna od Wi-Fi, pozwalają zachować pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim. Krystalicznie czysty obraz o każdej porze dnia i nocy,
Zintegrowany termometr, który informuje o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze w pokoju za pomocą alertów pomaga utrzymać komfortowe warunki dla Twojego maluszka.
Aby uspokoić i wyciszyć maluszka, możesz wybierać spośród 15 uspakajających dźwięków natury i kołysanek lub nagrać swój własny głos i odtwarzać na żądanie. W końcu - czy jest coś lepszego niż dźwięk głosu rodzica?
