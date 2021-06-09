Wyszukiwane terminy

      Philips Avent Connected Połączona elektroniczna niania

      SCD951/26

      Pewność zawsze i wszędzie

      Dzięki elektronicznej niani Philips Avent Connected Baby Monitor możesz pilnować swojego maluszka gdziekolwiek jesteś. Nasz bezpieczny system łączności sprawia, że jesteś blisko swojego dziecka w całym domu, natomiast aplikacja Baby Monitor+ pozwoli Ci sprawdzić, jak miewa się Twój maluch gdziekolwiek jesteś.

      Pewność zawsze i wszędzie

      Możliwość sprawdzenia, jak miewa się dziecko zarówno w domu, jak i poza domem

      • Kamera Full HD
      • Odbiornik, czas pracy do 12 godz.
      • System Secure Connect
      • Połączenie przez aplikację: Baby Monitor+
      Gotowa do pracy od razu po wypakowaniu

      Gotowa do pracy od razu po wypakowaniu

      Możesz zacząć używać niani zaraz po wyjęciu z pudełka i korzystać z odbiornika. Łatwo też połączysz się z siecią Wi-Fi i sparujesz urządzenie z aplikacją Baby Monitor+ w dowolnym momencie.

      Monitorowanie maluszka, gdziekolwiek jesteś

      Monitorowanie maluszka, gdziekolwiek jesteś

      Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, aplikacja Baby Monitor+ zapewnia stałe połączenie z pokojem dziecka i pełen wgląd w jego samopoczucie. Używając Wi-Fi lub internetu mobilnego, możesz obserwować lub mówić do dziecka gdziekolwiek jesteś.

      Kojące światło lampki nocnej

      Kojące światło lampki nocnej

      Udekoruj pokój maluszka delikatnym światłem lampki umieszczonym w nadajniku. Możesz je włączyć i wyłączyć z poziomu odbiornika lub aplikacji.

      System bezpiecznego połączenia

      System bezpiecznego połączenia

      System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione.

      Bateria działa do 12 godzin**

      Bateria działa do 12 godzin**

      Odbiornik rodzica działa nawet do 12 godzin** bez przerwy, pozwalając czuwać nad maleństwem o każdej porze dnia.

      Mówienie i słuchanie dziecka jednocześnie

      Mówienie i słuchanie dziecka jednocześnie

      To nie walkie-talkie! Nasza elektroniczna niania umożliwia prawdziwą dwukierunkową komunikację, więc po naciśnięciu przycisku możecie się z maluszkiem słyszeć, rozmawiać, śpiewać piosenki bez zakłóceń i zbędnych opóźnień.

      Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem

      Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem

      Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem cyfrowym gwarantuje wyjątkowo wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy jest środek nocy, zauważysz każdy, nawet najmniejszy ruch.

      Krystalicznie czysty obraz Full HD i do 400m zasięgu odbiornika

      Krystalicznie czysty obraz Full HD i do 400m zasięgu odbiornika

      4.3-calowy ekran Full HD zapewnia stały podgląd Twojego maleństwa przez cały dzień. Szeroki zasięg — 400 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz — oraz stabilna łączność niezależna od Wi-Fi, pozwalają zachować pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim. Krystalicznie czysty obraz o każdej porze dnia i nocy,

      Termometr zapewni odpowiednią temperaturę

      Termometr zapewni odpowiednią temperaturę

      Zintegrowany termometr, który informuje o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze w pokoju za pomocą alertów pomaga utrzymać komfortowe warunki dla Twojego maluszka.

      Uspokajające kołysanki, biały szum i kojące dźwięki

      Uspokajające kołysanki, biały szum i kojące dźwięki

      Aby uspokoić i wyciszyć maluszka, możesz wybierać spośród 15 uspakajających dźwięków natury i kołysanek lub nagrać swój własny głos i odtwarzać na żądanie. W końcu - czy jest coś lepszego niż dźwięk głosu rodzica?

      Specyfikacja techniczna

      • Właściwości

        Tryb połączenia
        Połączenie bezpośrednie (peer-to-peer) i Wi-Fi
        Zasięg łączności komórkowej
        Bez ograniczeń, wymaga połączenia z internetem
        Systemy operacyjne (apl.)
        System iOS od wersji 13+ i Android od wersji 6
        Rozdzielczość kamery nadajnika
        Full HD 1080p
        Możliwość zapisania spersonalizowanych dźwięków
        Tak, za pośrednictwem aplikacji
        Aplikacja na telefon (apl.)
        Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+
        Termometr pokojowy
        Tak, w tym alarm
        Zasięg odbiornika / nadajnika
        Do 400 metrów na zewnątrz i 50 metrów w pomieszczeniach
        Wielkość ekranu odbiornika
        Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3 cala
        Rozdzielczość odbiornika
        480 × 272
        Tryb noktowizyjny
        Tak, automatycznie
        Zoom
        Tak, cyfrowe zbliżenie i przesuwanie widoku
        Lampka nocna
        Tak, w tym timer
        Komunikacja dwukierunkowa
        Tak, komunikacja dwukierunkowa (możliwość mówienia i słuchania w tym samym czasie)
        Kołysanki, kojące dźwięki i biały szum
        Tak, w tym timer

      • Udogodnienia

        Tryb wideo
        Tak
        Tryb tylko audio
        Tak
        Tryb Eco
        Tak, tryb oszczędzania energii
        Tryb prywatny
        Tak, połączenie tylko przez odbiornik i nadajnik
        Monitorowanie w tle (tylko apl.)
        Tak, słyszysz dziecko mimo zablokowania telefonu lub korzystania z innych aplikacji
        Alarmy
        Tak, niski poziom naładowania akumulatora, utrata połączenia, temperatura, dźwięk, wykrycie ruchu
        Możliwość montażu naściennego
        Tak

      • Moc / przesyłanie

        Źródło zasilania nadajnika
        Tylko zasilanie sieciowe
        Źródło zasilania odbiornika
        Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
        Czas pracy odbiornika na zasilaniu z baterii
        12 godzin w trybie eco
        Źródło zasilania
        • Zasilacz sieciowy 5 V, 1 A
        • Napięcie wejściowe: 100–240 V, 50/60 Hz
        Pasmo częstotliwości
        2,4 GHz

      • Pomoc w zakresie oprogramowania

        Aktualizacje oprogramowania
        Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Znajdź części zamienne i akcesoria

