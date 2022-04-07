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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek Natural

SCF040/27

5
| (17) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasz wyjątkowo miękki smoczek ma elastyczną końcówkę przypominającą kształtem pierś. Wygodne płatki oraz naturalny kształt pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Bardzo miękki i elastyczny smoczek

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 2 sztuki

  • First Flow

  • Od pierwszego dnia życia

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

17

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Idealny smoczek

Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.

Zalety

kształt, tempo z jakim leci pokarm

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Idealne

Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Smoczek idealny

Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011