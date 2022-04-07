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Produkcja zakończona
2 sztuki
First Flow
Od pierwszego dnia życia
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
5.0
z 5
17
Opinie
100%
poleca ten produkt
Werka.lasz
07/04/2022
Polska
Idealny smoczek
Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.
Zalety
kształt, tempo z jakim leci pokarm
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural
sylwinka88
06/04/2022
Polska
Idealne
Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural
xxladyexcellent
06/04/2022
Polska
Smoczek idealny
Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF040/27 Smoczek Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011