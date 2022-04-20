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Produkcja zakończona
2 sztuki
Dla noworodków
0m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
4.8
z 5
22
Opinie
95%
poleca ten produkt
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Zalety
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF041/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Zalety
Miękki, delikatny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF041/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF041/27 Smoczek Natural
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Polecam
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Zalety
Bydowa, wytrzymałość
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF041/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF041/27 Smoczek Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011