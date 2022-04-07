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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Philips AventSmoczek Natural

SCF043/27

4.7
| (60) Opinie | 94% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasz wyjątkowo miękki smoczek ma elastyczną końcówkę przypominającą kształtem pierś. Wygodne płatki oraz naturalny kształt pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Bardzo miękki i elastyczny smoczek

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 2 sztuki

  • Średni wypływ

  • 3m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

60

Opinie

94%

poleca ten produkt

07/04/2022

Polska

Polska

Świetny!

Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem

Zalety

Kryształ podobny do piersi

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Nasz hit!

Smoczek Philips Avent stał sie naszym wybawieniem po kilku próbach przejścia na karmienie mieszane. Smoczek wyglądem jest jak najbardziej zbliżony do piersi matki dzięki czemu synek nie miał problemu i od razu załapał. Otwór w smoczku jest w sam raz, synek się nie krztusi i nie łapie zbędnego powietrza więc nie mamy problemu z kolkami. Jak najbardziej polecam :)

Zalety

Kształt smoczka.

Wady

Brak.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Nasz hit!

Rozpoczynając przygodę z włączeniem karmienia mieszanego przetestowaliśmy 4 różne butelki. Tylko smoczek Philips Avent został zaakceptowany przez synka, ponieważ swoim kształtem jest najbardziej zbliżony do piersi. Smoczek jest bardzo delikatny, synek chwyta go z łatwością i nie krztusi się podczas karmienia. Żałuję, że od razu nie zaczęliśmy od tego smoczka, bo pozwoliło by nam to uniknąć wielu stresowych sytuacji oraz kolek. Jak najbardziej polecam ten smoczek:)

Zalety

Kształt smoczka.

Wady

Brak.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF043/27 Smoczek Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011