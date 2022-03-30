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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
2 sztuki
Szybki wypływ
6m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Gładki i odporny na gryzienie smoczek zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka.
Płatki i wypukłości wewnątrz smoczka zapewniają elastyczność bez zapadania się, umożliwiając nieprzerwane karmienie.
4.9
z 5
91
Opinie
96%
poleca ten produkt
Joanna1312
30/03/2022
Polska
Doskonałe
Uwielbiam smoczki Avent i nie wyobrażam sobie zmiany na inne. Szczerze i z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Nie zapadają się, nie wyginają, są miękkie i dobrze dopasowane do każdej buzi
Zalety
Kształt, miękkość, dopasowanie
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural
lukrecjowa.mama
29/03/2022
Polska
Idealny
Moja córka bardzo się z nim polubiła. Jest miękki, elastyczny i kształtem bardzo przypomina sutek co jest u nas na plus. Przepływ bardzo dobrze dobrany do wieku dziecka. Najlepszy smoczek jaki do tej pory uzyawalyśmy.
Zalety
Miękki, elastyczny, kształt sutka
Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural
Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural
JEMB1984
29/03/2022
Polska
Miękki smoczek
Bardzo wygodny smoczek, pomaga pogodzić karmienie naturalne z karmieniem sztucznym. Miękki, dobrze wyprofilowany, nie zatyka się, idealny do kaszek. Maluszek zaakceptował go od początku.
Zalety
Miękki, nie zapowietrza się, ergonomiczny kształt
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011