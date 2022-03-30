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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Philips AventSmoczek Natural

SCF044/27

4.9
| (91) Opinie | 96% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasz miękki smoczek został zaprojektowany z myślą o niemowlętach. Jest on prążkowany, aby zapobiec wypadaniu podczas karmienia. Wygodne płatki oraz naturalny kształt pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 2 sztuki

  • Szybki wypływ

  • 6m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Miękki i gładki silikon dla zmieniających się potrzeb dziecka

Gładki i odporny na gryzienie smoczek zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka.

Elastyczna konstrukcja prążkowanego smoczka zapobiegająca zapadaniu

Elastyczna konstrukcja prążkowanego smoczka zapobiegająca zapadaniu

Płatki i wypukłości wewnątrz smoczka zapewniają elastyczność bez zapadania się, umożliwiając nieprzerwane karmienie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

91

Opinie

96%

poleca ten produkt

1

30/03/2022

Polska

Polska

Doskonałe

Uwielbiam smoczki Avent i nie wyobrażam sobie zmiany na inne. Szczerze i z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Nie zapadają się, nie wyginają, są miękkie i dobrze dopasowane do każdej buzi

Zalety

Kształt, miękkość, dopasowanie

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Idealny

Moja córka bardzo się z nim polubiła. Jest miękki, elastyczny i kształtem bardzo przypomina sutek co jest u nas na plus. Przepływ bardzo dobrze dobrany do wieku dziecka. Najlepszy smoczek jaki do tej pory uzyawalyśmy.

Zalety

Miękki, elastyczny, kształt sutka

Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural

Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Miękki smoczek

Bardzo wygodny smoczek, pomaga pogodzić karmienie naturalne z karmieniem sztucznym. Miękki, dobrze wyprofilowany, nie zatyka się, idealny do kaszek. Maluszek zaakceptował go od początku.

Zalety

Miękki, nie zapowietrza się, ergonomiczny kształt

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF044/27 Smoczek Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011