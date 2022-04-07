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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek Natural

SCF046/27

5
| (95) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasz miękki smoczek został zaprojektowany z myślą o niemowlętach. Jest on prążkowany, aby zapobiec wypadaniu podczas karmienia. Wygodne płatki oraz naturalny kształt pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 2 sztuki

  • Do gęstego pokarmu

  • 6m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Miękki i gładki silikon dla zmieniających się potrzeb dziecka

Gładki i odporny na gryzienie smoczek zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka.

Elastyczna konstrukcja prążkowanego smoczka zapobiegająca zapadaniu

Elastyczna konstrukcja prążkowanego smoczka zapobiegająca zapadaniu

Płatki i wypukłości wewnątrz smoczka zapewniają elastyczność bez zapadania się, umożliwiając nieprzerwane karmienie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

95

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Super produkt

Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.

Zalety

Kształt, wytrzymałość

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Wygodny smoczek

Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.

Zalety

Miękki, do gęstego pokarmu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Super smoczek

Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011