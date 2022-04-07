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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2 sztuki
Do gęstego pokarmu
6m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Gładki i odporny na gryzienie smoczek zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka.
Płatki i wypukłości wewnątrz smoczka zapewniają elastyczność bez zapadania się, umożliwiając nieprzerwane karmienie.
5.0
z 5
95
Opinie
100%
poleca ten produkt
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Super produkt
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Zalety
Kształt, wytrzymałość
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Wygodny smoczek
Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.
Zalety
Miękki, do gęstego pokarmu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural
Aga16233
07/04/2022
Polska
Super smoczek
Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF046/27 Smoczek Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011