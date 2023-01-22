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Butelki i smoczki dla niemowląt
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Philips Avent Butelka dla niemowląt Natural
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SCF070/21
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Wszystko (5)
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Dlaczego nasadka butelek Philips Avent Natural ma otwory?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Stanowisko Philips Avent wobec mikrodrobin plastiku w butelkach dla dzieci. (2021)
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Natural bottlePierścień mocujący butelki Naturall
AventZakrętka butelki
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia
Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł
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