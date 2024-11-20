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Raty 3x0% z Klarna
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Przeznaczony dla noworodków
Nie zawiera bisfenolu A
2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*
0–2 miesiące
Nasz smoczek dla noworodków został specjalnie zaprojektowany, aby pasował do małych ust i twarzy. Lekka konstrukcja bez pierścienia sprawia, że jest to idealny pierwszy smoczek, odpowiedni dla dzieci w wieku do 6 miesięcy. Kształt i rozmiar smoczka ułatwiają dziecku przejście na smoczki Philips Avent ultra air i ultra soft, dzięki czemu jego naturalne potrzeby ssania są zawsze zaspokojone.
Smoczki Philips Avent ultra zostały stworzone z myślą o zdrowym rozwoju dziecka już od pierwszych dni życia. Wykonane z miękkiego silikonu, wspierają naturalne ruchy języka i mięśni jamy ustnej, a dzięki wąskiej nasadce zmniejszają nacisk na podniebienie – pomagając zapobiegać powstawaniu wad zgryzu. Smoczki posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation, co potwierdza ich bezpieczeństwo i zgodność z najwyższymi standardami opieki nad dziećmi. W 100% wykonane z bezpiecznego silikonu spożywczego – są wyjątkowo trwałe i odporne na zużycie. Nie zawierają BPA, BPS, ftalanów, PVC ani PAH, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wybierasz to, co najlepsze dla Twojego dziecka.
Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.
4.9
z 5
173
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Część promocji
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Zalety
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Date of Use 2024-10-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Date of Use 2024-10-19
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Część promocji
Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Zalety
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Date of Use 2024-10-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Date of Use 2024-10-19
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Część promocji
Bardzo dobry smoczek
Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,
Zalety
Trwałość, jakość, kształt.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Date of Use 2024-10-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Date of Use 2024-10-19
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).
Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.