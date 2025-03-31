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Smoczki
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Philips Avent Pacifier ultra start
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SCF075/14
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Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?
Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?
Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?
Jakie są różnice między smoczkami Philips Avent?
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla prawidłowego rozwoju jamy ustnej?
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