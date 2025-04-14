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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Bez bisfenolu A
2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*
6–18 miesięcy
Otwory w tarczy zapewniają wentylację skóry Twojego dziecka, utrzymując ją suchszą dla maksymalnego uczucia ukojenia i komfortu.
Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.
4.9
z 5
651
Opinie
99%
poleca ten produkt
Albi12
14/04/2025
Polska
Smoczek Avent ultra air
Fajny smoczek, w porównaniu z niektórymi skoczkami innych producentów nie zostawia śladów naokoło ust maluszka
Zalety
Nie zostawia śladów naokoło ust
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek
Patrycja pp
14/10/2024
Polska
Polecam
Bardzo dobry kształt, przyjemny silikon ( delikatny). Ciekawa grafika. Łatwość czyszczenia i sterylizacji smoczka. Dziecko uznaje tylko ten smoczek. Innych w ogóle nie chciało ssać!!! Polecam gorąco szczególnie rodzicom, którzy mają problem aby znaleźć dobry smoczek, który dziecko zaakceptuje.
Zalety
Delikatny silikon, rekomendacja pediatrów, łatwość czyszczenia, trwałość
Wady
Łatwość zabrudzeń, duża zawieszka - moim zdaniem powinna być mniejsza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air
Mario91800000
06/02/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Odpowiedni kształt i wielkość smoczka
Produkt wybrało dziecko, inne smoczki mu nie pasowały a z tego jest zadowolone.
Zalety
Kształt, wielkość, wygląd.
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).
Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).
Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.