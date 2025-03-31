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Smoczki
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Philips Avent ultra air Smoczek
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SCF085/34
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Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?
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