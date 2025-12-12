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Raty 3x0% z Klarna
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Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
Najwyższej jakości pielęgnacja wrażliwej skóry dzięki elastycznej osłonce. 9 na 10 rodziców zgadza się: po rozpoczęciu stosowania smoczka ultra soft moje dziecko nie ma podrażnień skóry**. Kojąca ulga jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od tego, kto opiekuje się dzieckiem. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego*.
Do skóry wrażliwej
Bez bisfenolu A
2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*
0–6 miesięcy
Skóra dzieci wymaga szczególnej pielęgnacji. Technologia miękkiej osłonki dopasowuje się do naturalnych krzywizn twarzy dziecka, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstawania śladów na skórze i podrażnień**. Nasza zaokrąglona osłonka minimalizuje nacisk na policzki, zapewniając wyjątkową delikatność.
Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.
4.9
z 5
345
Opinie
99%
poleca ten produkt
Eliza461
12/12/2025
Polska
Jeden z lepszych smoczków dla noworodka
Używam smoczków Philips Avent Ultra Air (girl) 0–6 m u mojego maluszka i bardzo się sprawdzają. Są lekkie i przewiewne, a otworki w tarczy pomagają skórze wokół ust oddychać, co dla nas jest dużym plusem — nie ma zaczerwienień ani podrażnień, nawet przy dłuższym używaniu. Mója córeczka łatwo je akceptuje, a ich kształt i miękkość wydają się idealnie dopasowane do tej pierwszej fazy życia. Dwie sztuki w opakowaniu to praktyczne rozwiązanie bo mam zawsze zapas. Moja córka go pokochała i ja również.
Zalety
* jakośc, działanie, mały rozmiar
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek
Date of Use 2024-11-12
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek
Date of Use 2024-11-12
Eliza461
12/12/2025
Polska
Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m)
Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m) Używam smoczków Philips Avent Ultra Soft u mojej coreczki ijestem z nich naprawdę zadowolona. W porównaniu z wcześniejszymi modelami, ten jest wyjątkowo miękki i delikatny, co widać od pierwszego przyłożenia. Mója córeczka chętnie po niego sięga i uspokaja się szybciej niż przy innych smoczkach, które mieliśmy wcześniej. Smoczek dobrze trzyma kształt, a materiał jest przyjemny w dotyku i nie podrażnia skóry wokół ust. Lubię, że jest dobrze dopasowany do wieku dziecka ani za duży, ani za mały. Codzienne czyszczenie nie sprawia problemów. Dodatkowo fajnie wygląda więc cieszy oko mamy i malucha.
Zalety
* wygląd, jakość, wykonanie
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Date of Use 2024-11-12
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Date of Use 2024-11-12
Beata 182
08/08/2024
Polska
Najlepsze smoczki!!
Moje ulubione smoczki przy 3 dzieci miałam okazję przetestować kilkanaście rodzaji, żadne nie podpasowały mi tak jak te, :) kształt jakość najwyższej jakości, przepiękne wzory po święcoce w ciemnośći :)
Zalety
Wygodny, precyzyjny kształt, jakość
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Date of Use 2023-08-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek
Date of Use 2023-08-08
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).
87% respondentów stwierdziło, że po rozpoczęciu stosowania smoczka Philips Avent ultra soft ich dziecko nie doświadczyło podrażnień skóry (2023 r., n=201).
Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.