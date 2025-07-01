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Philips Avent Uchwyty do kubka do nauki picia
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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Czy produkty Philips Avent można poddać sterylizacji?
Czy produkty Philips Avent można myć w zmywarce?