Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SCF142/00
Wygodny dla małych rączek
możliwość korzystania z kubków z uchwytami i bez nich
Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i kubków do nauki samodzielnego picia. Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć kubek idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb rozwijającego się dziecka.
3.2
z 5
11
Opinie
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia