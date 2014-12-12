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  • Ułatwia samodzielne picie
  • Ułatwia samodzielne picie

Produkcja zakończona

Philips AventUchwyty do kubka do nauki picia

SCF142/00

3.2
| (11) Opinie
Ułatwia samodzielne picie
Uchwyty do nauki picia pasują do butelek do karmienia i kubków Philips Avent, ułatwiając samodzielne picie na każdym etapie. Można je łatwo przyczepić i zdjąć. Dostępne w kolorze zielonym i pomarańczowym.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwo zdejmowane uchwyty

Ułatwia samodzielne picie

Specjalny kształt

Wygodny dla małych rączek

Łatwe nakładanie i zdejmowanie

możliwość korzystania z kubków z uchwytami i bez nich

Zgodność ze wszystkimi butelkami i kubkami Philips Avent

Wszystkie butelki i kubki Philips Avent są ze sobą zgodne z wyjątkiem butelek ze szkła i kubków do nauki samodzielnego picia. Dobieraj i łącz różne elementy, aby stworzyć kubek idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb rozwijającego się dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.2

z 5

11

Opinie

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie