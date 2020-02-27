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  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
  • Umożliwiają dłuższe karmienie piersią

Produkcja zakończona

Philips AventOsłonka piersi

SCF156/00

4.8
| (136) Opinie | 96% poleca ten produkt
Umożliwiają dłuższe karmienie piersią
Osłonki piersi Philips Avent SCF156/00 wykonane z bardzo miękkiego silikonu bez zapachu i smaku chronią brodawki sutkowe przed podrażnieniem i pękaniem podczas karmienia piersią.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

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Torebki do sterylizacji parowej

Torebki do sterylizacji parowej
w mikrofalówce

SCF297/05

Pielęgnacja piersi, ochrona podrażnionych brodawek sutkowych

Umożliwiają dłuższe karmienie piersią

  • Rozmiar mały (15 mm)

  • 2 szt.

Chronią podrażnione brodawki sutkowe podczas karmienia piersią

Uwaga: osłonki piersi Philips Avent należy stosować tylko w przypadku podrażnionych lub popękanych brodawek sutkowych, po konsultacji z lekarzem.

Łatwe przysysanie się dziecka

Dziecko może łatwo i szczelnie przyssać się do piersi przez osłonę.

Wykonane z bardzo miękkiego silikonu, bez zapachu ani smaku

Osłonki piersi Philips Avent wykonane są miękkiego silikonu, bez zapachu ani smaku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

136

Opinie

96%

poleca ten produkt

27/02/2020

Polska

Polska

Jedyne, które dały radę.

Miałam osłonki trzech innych firm. Je dość ze irytująco odklejały się co chwile to jeszcze młody mi je zrywał gdy choć trochę buzią poruszał. Dopiero, gdy kupiłam osłonki Philipsa dalismy w końcu radę. Koniec męczenia się, irytowania i mogłabym użyć jeszcze innych mniej kulturalnych słów by opisać funkcjonalność tych poprzednich osłonek. Młodemu idealnie pasowały do buzki, nie odklejały się, miały dużo fajniejszy kształt, nie takie kule na końcu tylko stożki. I wszyscy w końcu byliśmy zadowoleni.

Zalety

Idealny kształt ustników, nie odklejają się.

Wady

Cena troszkę wysoka, o raz wyższa niż innych osłonek ale to się przekłada na jakość również wiec w zasadzie ta wada jest bardziej zaletą.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi

07/02/2020

Polska

Polska

Nakładki do karmienia

Nakładki są niezastąpione ❤️ uratowały nam życie ☺️ dzięki nim mogłam dłużej cieszyć się karmieniem córki piersią. Polecam ❤️

Zalety

Wszystko

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi

29/12/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

niezastąpione

dla młodych mam niezastąpione do nauki ssania dziecka, na późniejszym etapie unika się pogryzienia brodawek, dzięki tym osłonkom moje dziecko karmiłam piersią- bez nich byłaby tylko butelka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Ten punkt zawiera opinie konsumentów na temat produktu. Firma Philips nie bierze odpowiedzialności za treści wprowadzone przez konsumentów w tej sekcji, w związku z czym wszelkie informacje i/lub porady techniczne dotyczące użytkowania produktu nie stanowią oficjalnych danych firmy Philips.