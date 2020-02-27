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Produkcja zakończona
Rozmiar mały (15 mm)
2 szt.
Uwaga: osłonki piersi Philips Avent należy stosować tylko w przypadku podrażnionych lub popękanych brodawek sutkowych, po konsultacji z lekarzem.
Dziecko może łatwo i szczelnie przyssać się do piersi przez osłonę.
Osłonki piersi Philips Avent wykonane są miękkiego silikonu, bez zapachu ani smaku.
4.8
z 5
136
Opinie
96%
poleca ten produkt
MarLig
27/02/2020
Polska
Jedyne, które dały radę.
Miałam osłonki trzech innych firm. Je dość ze irytująco odklejały się co chwile to jeszcze młody mi je zrywał gdy choć trochę buzią poruszał. Dopiero, gdy kupiłam osłonki Philipsa dalismy w końcu radę. Koniec męczenia się, irytowania i mogłabym użyć jeszcze innych mniej kulturalnych słów by opisać funkcjonalność tych poprzednich osłonek. Młodemu idealnie pasowały do buzki, nie odklejały się, miały dużo fajniejszy kształt, nie takie kule na końcu tylko stożki. I wszyscy w końcu byliśmy zadowoleni.
Zalety
Idealny kształt ustników, nie odklejają się.
Wady
Cena troszkę wysoka, o raz wyższa niż innych osłonek ale to się przekłada na jakość również wiec w zasadzie ta wada jest bardziej zaletą.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi
Anka 81
07/02/2020
Polska
Nakładki do karmienia
Nakładki są niezastąpione ❤️ uratowały nam życie ☺️ dzięki nim mogłam dłużej cieszyć się karmieniem córki piersią. Polecam ❤️
Zalety
Wszystko
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi
Zoe41
29/12/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
niezastąpione
dla młodych mam niezastąpione do nauki ssania dziecka, na późniejszym etapie unika się pogryzienia brodawek, dzięki tym osłonkom moje dziecko karmiłam piersią- bez nich byłaby tylko butelka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF156/01 Osłonka piersi
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
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