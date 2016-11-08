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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Ukojenie i przepływ powietrza
0–6 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
1 sztuka w opakowaniu
Skóra, zwłaszcza dziecka, musi oddychać. Nasza tarcza ma sześć otworów zapewniających dodatkowy przepływ powietrza, co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.
Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Nagrody
4.9
z 5
33
Opinie
100%
poleca ten produkt
milen88
08/11/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow
moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow
ElaL
02/10/2015
Polska
Dobry smoczek
Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF178/13 Smoczki Freeflow
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.
Producent Roku 2014