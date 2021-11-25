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Wszystkie serie

  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem

Philips AventSmoczek Soothie Shapes

SCF194/01

4.8
| (36) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
Smoczek Philips Avent Soothie Shapes stanowi dodatkowy sposób na nawiązanie więzi z maluchem — jego wyjątkowy, jednoczęściowy kształt umożliwia wygodne włożenie palca. Wykonany z silikonu o jakości medycznej smoczek Soothie Shapes jest łatwy w czyszczeniu.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Elastyczny silikon o jakości medycznej

Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem

  • Jednoczęściowy, wykonany z silikonu

  • 0–3 mies.

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Dystrybuowany w szpitalach w USA

Dystrybuowany w szpitalach w USA

Smoczki Soothie są używane przez pracowników służby zdrowia do uspokajania noworodków i dystrybuowane w szpitalach w USA*.

Wyjątkowy kształt sprzyja nawiązywaniu więzi

Wyjątkowy kształt sprzyja nawiązywaniu więzi

Soothie Shapes różni się od innych smoczków. Jego wyjątkowy kształt pozwala włożyć palec do środka. Możesz więc nawiązać więź z maluchem, pomagając mu ssać.

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

36

Opinie

100%

poleca ten produkt

1

25/11/2021

Polska

Polska

Zachwycona

Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

25/11/2019

Polska

Polska

Idealny przy problemach skórnych

Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)

Zalety

Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

21/11/2019

Polska

Polska

Nasz numer jeden!

Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)

Zalety

Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Ten smoczek ma taką samą formę i jest wykonany z tego samego materiału, co model amerykański, ale jego tarcza ma inny kształt.

  2. Marka smoczków nr 1 na świecie

  3. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  4. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju