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Raty 3x0% z Klarna
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Jednoczęściowy, wykonany z silikonu
0–3 mies.
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Smoczki Soothie są używane przez pracowników służby zdrowia do uspokajania noworodków i dystrybuowane w szpitalach w USA*.
Soothie Shapes różni się od innych smoczków. Jego wyjątkowy kształt pozwala włożyć palec do środka. Możesz więc nawiązać więź z maluchem, pomagając mu ssać.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
4.8
z 5
36
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ikaaa
25/11/2021
Polska
Zachwycona
Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Pauliett
25/11/2019
Polska
Idealny przy problemach skórnych
Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)
Zalety
Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Stylejdi
21/11/2019
Polska
Nasz numer jeden!
Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)
Zalety
Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Ten smoczek ma taką samą formę i jest wykonany z tego samego materiału, co model amerykański, ale jego tarcza ma inny kształt.
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju