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Produkcja zakończona
SCF194/04
Jednoczęściowy, wykonany z silikonu
3–18 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Smoczki Soothie są używane przez pracowników służby zdrowia do uspokajania noworodków i dystrybuowane w szpitalach w USA*.
Soothie Shapes różni się od innych smoczków. Jego wyjątkowy kształt pozwala włożyć palec do środka. Możesz więc nawiązać więź z maluchem, pomagając mu ssać.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
3.9
z 5
14
Opinie
Maria33
25/06/2017
Polska
Doskonały! Uspokaja w sekundę!
Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
MichaelaMisu
07/08/2019
Česká republika
Jediný dudlík, který náš syn přijmul.
Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Šidítko Soothie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Šidítko Soothie
Roberta124
27/04/2020
Lietuva
Super
Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja
Zalety
Tinkamas naudot
Wady
Kad butu galima isigit ir parduotuvese
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Marka smoczków nr 1 na świecie
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Ten smoczek ma taką samą formę i jest wykonany z tego samego materiału, co model amerykański, ale jego tarcza ma inny kształt.