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Wszystkie serie

  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
  • Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek Soothie Shapes

SCF194/04

3.9
| (14) Opinie
Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem
Smoczek Philips Avent Soothie Shapes stanowi dodatkowy sposób na nawiązanie więzi z maluchem — jego wyjątkowy, jednoczęściowy kształt umożliwia wygodne włożenie palca. Wykonany z silikonu o jakości medycznej smoczek Soothie Shapes jest łatwy w czyszczeniu.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Elastyczny silikon o jakości medycznej

Wspiera naturalne ssanie i nawiązywanie więzi z maluszkiem

  • Jednoczęściowy, wykonany z silikonu

  • 3–18 miesięcy

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Dystrybuowany w szpitalach w USA

Dystrybuowany w szpitalach w USA

Smoczki Soothie są używane przez pracowników służby zdrowia do uspokajania noworodków i dystrybuowane w szpitalach w USA*.

Wyjątkowy kształt sprzyja nawiązywaniu więzi

Wyjątkowy kształt sprzyja nawiązywaniu więzi

Soothie Shapes różni się od innych smoczków. Jego wyjątkowy kształt pozwala włożyć palec do środka. Możesz więc nawiązać więź z maluchem, pomagając mu ssać.

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Zapewnia naturalny rozwój jamy ustnej

Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

14

Opinie

25/06/2017

Polska

Polska

Doskonały! Uspokaja w sekundę!

Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

07/08/2019

Česká republika

Česká republika

Jediný dudlík, který náš syn přijmul.

Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Šidítko Soothie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/04 Šidítko Soothie

27/04/2020

Lietuva

Lietuva

Super

Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja

Zalety

Tinkamas naudot

Wady

Kad butu galima isigit ir parduotuvese

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  2. Marka smoczków nr 1 na świecie

  3. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  4. Ten smoczek ma taką samą formę i jest wykonany z tego samego materiału, co model amerykański, ale jego tarcza ma inny kształt.