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Philips Avent Zestaw przejściowy butelka-kubek
Produkcja zakończona
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SCF251/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (8)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent można poddać sterylizacji?
Czy do kubka można wlewać gazowane, gęste lub gorące napoje?
Czy produkty Philips Avent można myć w zmywarce?
Czy kubki Philips Avent są zgodne z innymi produktami z serii Avent?
AventZakrętka butelki