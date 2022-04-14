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Raty 3x0% z Klarna
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Natural
150 ml
Smoczek o średnim wypływie
4m+
Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.
Zaworek antykolkowy zaprojektowany z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu.
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5.0
z 5
168
Opinie
99%
poleca ten produkt
Happyinlove
14/04/2022
Polska
Świetny do nauki samodzielnego picia
Kubek jest świetny, synkowi spodobał się od pierwszego użycia. Lekki, ma wygodne uchwyty, dzięki temu synek bardzo ładnie radzi sobie z piciem. Nie mogę nie wspomnieć o smoczku, który ma idealny przepływ. Wszystko to sprawia, że synek z chęcią pije z tego kubeczka.
Zalety
Lekki , wygodne uchwyty, świetny przepływ ,łatwo się go czyści
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Idealny
Fantastycznie się sprawdza zarówno u niemowląt jak i u starszych dzieci przy rozszerzaniu diety. Dziecko samo może trzymać butelkę.
Zalety
Wytrzymałość, praktyczny, łatwy w użytkowaniu, przydatny w rozszerzanih doety
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural
marlenap
07/04/2022
Polska
Świetny jako pierwszy kubek
Z kubka korzystamy już od jakiegoś czasu i był to nasz pierwszy kubek do picia. Nasze dziecko nie miało problemu, żeby nauczyć się z niego korzystać. Uchwyty są dobrze dopasowane do małych rączek. Polecam
Zalety
Rozmiar, zaworek antykolkowy, uchwyty
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural
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0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz, rozdrażnienie, gazy i ulewanie.