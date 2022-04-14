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Wszystkie serie

  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka

Philips AventKubek treningowy Natural

SCF262/06

5
| (168) Opinie | 99% poleca ten produkt
Łatwe przejście do picia z kubka
Nasz nowy kubek Natural pomaga dziecku w łatwy sposób przejść od picia z butelki do picia z kubka. Dzięki miękkim uchwytom dziecko będzie w stanie samodzielnie trzymać butelkę, pijąc ze znajomego smoczka.
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Łatwe przejście do picia z kubka

  • Natural

  • 150 ml

  • Smoczek o średnim wypływie

  • 4m+

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.

Zaworek antykolkowy ogranicza występowanie kolek i uczucia dyskomfortu

Zaworek antykolkowy ogranicza występowanie kolek i uczucia dyskomfortu

Zaworek antykolkowy zaprojektowany z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu.

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

168

Opinie

99%

poleca ten produkt

2
1

14/04/2022

Polska

Polska

Świetny do nauki samodzielnego picia

Kubek jest świetny, synkowi spodobał się od pierwszego użycia. Lekki, ma wygodne uchwyty, dzięki temu synek bardzo ładnie radzi sobie z piciem. Nie mogę nie wspomnieć o smoczku, który ma idealny przepływ. Wszystko to sprawia, że synek z chęcią pije z tego kubeczka.

Zalety

Lekki , wygodne uchwyty, świetny przepływ ,łatwo się go czyści

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Idealny

Fantastycznie się sprawdza zarówno u niemowląt jak i u starszych dzieci przy rozszerzaniu diety. Dziecko samo może trzymać butelkę.

Zalety

Wytrzymałość, praktyczny, łatwy w użytkowaniu, przydatny w rozszerzanih doety

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Świetny jako pierwszy kubek

Z kubka korzystamy już od jakiegoś czasu i był to nasz pierwszy kubek do picia. Nasze dziecko nie miało problemu, żeby nauczyć się z niego korzystać. Uchwyty są dobrze dopasowane do małych rączek. Polecam

Zalety

Rozmiar, zaworek antykolkowy, uchwyty

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF262/06 Kubek treningowy Natural

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz, rozdrażnienie, gazy i ulewanie.