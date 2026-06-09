5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Kubki niekapki dla dzieci
Wszystkie serie
Philips Avent Natural Response Kubek treningowy
Obsługa klienta
SCF263/61
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (14)
Funkcjonalność (1)
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Stanowisko Philips Avent wobec mikrodrobin plastiku w butelkach dla dzieci. (2021)
Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?
Dlaczego na opakowaniach smoczków Natural Response nie ma oznaczenia wieku?
Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?
AventUstnik do kubka dla dziecka
Natural bottlePierścień mocujący butelki Naturall
AventZakrętka butelki
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!