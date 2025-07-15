ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka

Philips Avent Natural ResponseKubek treningowy

SCF263/61

4.8
| (33) Opinie | 97% poleca ten produkt
Łatwe przejście do picia z kubka
Zestaw treningowy Natural ułatwia Twojemu maluchowi oswojenie się z kubkiem. Wygodny uchwyt pozwala dziecku trzymać butelkę samodzielnie i pić przy użyciu znanego mu smoczka.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marka najczęściej polecana przez mamy1

Łatwe przejście do picia z kubka

  • 1 szklanka

  • 150 ml

  • 6m+

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, dzięki czemu trudniej im się wyślizgnąć.

Smoczek umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę.

Smoczek umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę.

Smoczek Natural Response wspiera naturalny rytm karmienia niemowlęcia, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wyposażony jest w unikatowy otwór, który powoduje wypływanie mleka wyłącznie w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Dzięki temu gdy dziecko przestaje ssać, aby nabrać powietrza, mleko również przestaje płynąć.

Naturalne przysysanie dzięki smoczkowi w kształcie sutka

Naturalne przysysanie dzięki smoczkowi w kształcie sutka

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek naśladuje kształtem i fakturą kobiecą pierś, pomagając dziecku przyssać się i spokojnie pić.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

33

Opinie

97%

poleca ten produkt

3
2

15/07/2025

Polska

Polska

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Zalety

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Wady

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy

25/06/2025

Polska

Polska

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Zalety

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy

16/06/2025

Polska

Polska

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Zalety

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011