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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
1 szklanka
150 ml
6m+
Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, dzięki czemu trudniej im się wyślizgnąć.
Smoczek Natural Response wspiera naturalny rytm karmienia niemowlęcia, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wyposażony jest w unikatowy otwór, który powoduje wypływanie mleka wyłącznie w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Dzięki temu gdy dziecko przestaje ssać, aby nabrać powietrza, mleko również przestaje płynąć.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek naśladuje kształtem i fakturą kobiecą pierś, pomagając dziecku przyssać się i spokojnie pić.
4.8
z 5
33
Opinie
97%
poleca ten produkt
Agg198720
15/07/2025
Polska
Część promocji
Kubeczek treningowy Philips Avent
Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.
Zalety
Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu
Wady
Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Milena64172
25/06/2025
Polska
Część promocji
Super kubek !
Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!
Zalety
Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Lilaakar1
16/06/2025
Polska
Część promocji
Idealny kubek treningowy dla malucha
Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca
Zalety
Jakoś , dostosowany do małych rączek
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural Response SCF263 Kubek treningowy
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