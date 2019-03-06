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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Sterylizacja w 2 minuty
Pomieści 4 butelki
Eliminując 99,9% bakterii
Sterylność do 24 godzin
Pasuje do większości mikrofalówek
Mikrofalowy sterylizator parowy pozwala sterylizować butelki dla dzieci i inne produkty w zaledwie 2 minuty, zabijając 99,9% zarazków i bakterii. Dokładna długość cyklu zależy od mocy kuchenki mikrofalowej: 2 minuty dla 1200–1850 W, 4 minuty dla 850–1100 W i 6 minut dla 500–800 W.
Udowodniono, że mikrofalowy sterylizator parowy zabija 99,9% groźnych zarazków i bakterii.*
W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje sterylna do 24 godzin.
4.9
z 5
85
Opinie
100%
poleca ten produkt
Marlock
06/03/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Idealny do Mikrofali
Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Krzysztof11
23/04/2017
Polska
Super urządznie
Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Anoli
15/06/2015
Polska
Pozytywna
Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
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W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe