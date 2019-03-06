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  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
  • Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś

Philips AventSterylizator mikrofalowy

SCF281/02

4.9
| (85) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś
Mikrofalowy sterylizator parowy Philips Avent to doskonały wybór, gdy potrzebujesz szybkiego i skutecznego sterylizowania w domu lub w podróży. W jednym cyklu możesz wysterylizować 4 butelki lub inne produkty Philips Avent.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Sterylizacja w 2 minuty

Łatwa sterylizacja gdziekolwiek jesteś

  • Sterylizacja w 2 minuty

  • Pomieści 4 butelki

  • Eliminując 99,9% bakterii

  • Sterylność do 24 godzin

  • Pasuje do większości mikrofalówek

Mikrofalowy sterylizator gotowy już po zaledwie 2 minutach

Mikrofalowy sterylizator gotowy już po zaledwie 2 minutach

Mikrofalowy sterylizator parowy pozwala sterylizować butelki dla dzieci i inne produkty w zaledwie 2 minuty, zabijając 99,9% zarazków i bakterii. Dokładna długość cyklu zależy od mocy kuchenki mikrofalowej: 2 minuty dla 1200–1850 W, 4 minuty dla 850–1100 W i 6 minut dla 500–800 W.

Zabija 99,9% bakterii

Zabija 99,9% bakterii

Udowodniono, że mikrofalowy sterylizator parowy zabija 99,9% groźnych zarazków i bakterii.*

Zawartość pozostaje sterylna do 24 godzin

Zawartość pozostaje sterylna do 24 godzin

W zamkniętym pojemniku zawartość pozostaje sterylna do 24 godzin.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

85

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

06/03/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealny do Mikrofali

Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

23/04/2017

Polska

Polska

Super urządznie

Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

15/06/2015

Polska

Polska

Pozytywna

Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, Streptococcus agalactiae, Enterobacter sakazakii, Salmonella enterica, monocytogeny listerii. Testy zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium badawcze

  2. W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe