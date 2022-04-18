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Philips Avent Sterylizator mikrofalowy
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SCF281/02
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Instrukcja obsługi
Wszystko (5)
Czy opakowanie urządzenia można ponownie przetworzyć?
Do jakiego wieku należy używać sterylizatora Avent?
Jakie produkty można sterylizować za pomocą sterylizatora Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Napełnianie sterylizatora mikrofalowego Philips Avent
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