Skuteczne czyszczenie wszystkich akcesoriów dla dzieci

Chusteczki antybakteryjne dla dzieci Philips Avent zostały specjalnie opracowane do czyszczenia butelek, laktatorów i akcesoriów do karmienia, takich jak smoczki i gryzaczki. Chusteczki bardzo skutecznie czyszczą również zabawki, krzesełka do karmienia, przewijaki i nie tylko. Wystarczy przetrzeć zabrudzoną powierzchnię i poczekać, aż wyschnie — nie trzeba spłukiwać.