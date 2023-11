Do 100 sterylizacji w kuchence mikrofalowej/opakowanie

Każde opakowanie torebek do sterylizacji parowej w kuchence mikrofalowej zawiera pięć torebek. Każdej z nich można użyć do 20 razy. Oznacza to, że jedno opakowanie pozwala wykonać 100 cykli sterylizacji butelek dla niemowląt, laktatorów bądź innych akcesoriów.