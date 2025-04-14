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  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
  • Lekki, przepuszczający powietrze smoczek

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek ultra air

SCF342/22

4.9
| (651) Opinie | 99% poleca ten produkt
Lekki, przepuszczający powietrze smoczek
Ukołysz dziecko dzięki smoczkowi, który pozwala skórze oddychać. Smoczek Philips Avent Ultra Air ma bardzo duże otwory, które zapewniają suchość skóry. Lekka osłonka zapewnia maksymalny przepływ powietrza. Dostępny w różnych kolorach i wzorach.
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Lekki, przepuszczający powietrze smoczek

  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • 6–18 miesięcy

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

4 wyjątkowo duże otwory

4 wyjątkowo duże otwory

Smoczek ultra air został zaprojektowany z myślą o swobodnym przepływie powietrza, dzięki czemu wrażliwa skóra dziecka oddycha.

Skóra pozostaje bardziej sucha podczas korzystania ze smoczka

Skóra pozostaje bardziej sucha podczas korzystania ze smoczka

Dzięki oddychającej konstrukcji smoczka, który zapewnia maksymalny przepływ powietrza, wrażliwa skóra dziecka pozostaje bardziej sucha podczas karmienia.

Zaokrąglone brzegi zapewniają wygodę podczas korzystania ze smoczka

Zaokrąglone brzegi zapewniają wygodę podczas korzystania ze smoczka

Wyjątkowo delikatna i lekka tarcza smoczka z otworami przepuszczającymi powietrze. Ma zaokrąglone brzegi, dzięki czemu dziecko może wygodnie korzystać ze smoczka.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

651

Opinie

99%

poleca ten produkt

14/04/2025

Polska

Polska

Smoczek Avent ultra air

Fajny smoczek, w porównaniu z niektórymi skoczkami innych producentów nie zostawia śladów naokoło ust maluszka

Zalety

Nie zostawia śladów naokoło ust

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF085/15 Smoczek

14/10/2024

Polska

Polska

Polecam

Bardzo dobry kształt, przyjemny silikon ( delikatny). Ciekawa grafika. Łatwość czyszczenia i sterylizacji smoczka. Dziecko uznaje tylko ten smoczek. Innych w ogóle nie chciało ssać!!! Polecam gorąco szczególnie rodzicom, którzy mają problem aby znaleźć dobry smoczek, który dziecko zaakceptuje.

Zalety

Delikatny silikon, rekomendacja pediatrów, łatwość czyszczenia, trwałość

Wady

Łatwość zabrudzeń, duża zawieszka - moim zdaniem powinna być mniejsza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF080/17 Smoczek Ultra Air

06/02/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Odpowiedni kształt i wielkość smoczka

Produkt wybrało dziecko, inne smoczki mu nie pasowały a z tego jest zadowolone.

Zalety

Kształt, wielkość, wygląd.

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF080/01 smoczek

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Testy konsumenckie przeprowadzone w latach 2016–2017 w USA pokazują, że teksturowane smoczki Philips Avent ultra air i ultra soft dla dzieci w wieku 0–6 i 6–18 miesięcy są akceptowane średnio w 98% przypadków.

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  3. Marka smoczków nr 1 na świecie

  4. Producent Roku 2014