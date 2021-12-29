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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Bez bisfenolu A
2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*
18m+ z bardzo twardym smoczkiem
Otwory w tarczy zapewniają wentylację skóry Twojego dziecka, utrzymując ją suchszą dla maksymalnego uczucia ukojenia i komfortu.
Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Nasze smoczki zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać naturalne ułożenie języka, co jest ważne dla zdrowego rozwoju mowy w miarę wzrostu dziecka. Są wyjątkowo twarde, aby zapewnić dziecku komfort podczas ząbkowania. Nasza teksturowana silikonowa sutka została zaprojektowana tak, aby naśladować wrażenia dotykowe piersi matki.
4.9
z 5
145
Opinie
99%
poleca ten produkt
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Zalety
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Zalety
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).
Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).
Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.