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  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
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  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Philips Avent PacifierSmoczki ultra air

SCF349/47

4.9
| (145) Opinie | 99% poleca ten produkt
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Kojące i przewiewne dzięki dużym otworom wentylacyjnym. 9 na 10 rodziców zgadza się: smoczki Philips Avent ultra air są wygodne dla mojego malucha.** Kojąca ulga jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od tego, kto opiekuje się dzieckiem. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego.*
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Daje ukojenie maluchom w okresie ząbkowania

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Bez bisfenolu A

  • 2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*

  • 18m+ z bardzo twardym smoczkiem

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Otwory w tarczy zapewniają wentylację skóry Twojego dziecka, utrzymując ją suchszą dla maksymalnego uczucia ukojenia i komfortu.

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Bardzo twardy smoczek dla zdrowego ząbkowania

Bardzo twardy smoczek dla zdrowego ząbkowania

Nasze smoczki zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać naturalne ułożenie języka, co jest ważne dla zdrowego rozwoju mowy w miarę wzrostu dziecka. Są wyjątkowo twarde, aby zapewnić dziecku komfort podczas ząbkowania. Nasza teksturowana silikonowa sutka została zaprojektowana tak, aby naśladować wrażenia dotykowe piersi matki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

145

Opinie

99%

poleca ten produkt

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Zalety

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Zalety

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).

  2. Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).

  3. Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).

  4. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.

  5. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.