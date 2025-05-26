Nie sądziłam, że wybór smoczka ma większe znaczenie dla jego użytkowania. Do czasu, kiedy mój maluszek zaczął używać właśnie tego smoczka. Uwielbiam w nim w zasadzie wszystko. Doskonale sprawdza się u nas jako uspokajacz, wspomaga zasypianie. Ja również jestem dzięki niemu spokojniejsza, bo mój syn dzięki niemu rzadziej płacze bez konkretnej przyczyny. Świetna sprawa to również tarcza, która świeci w nocy - zrozumie każdy rodzic, który choć raz spóźnił się w nocy z podaniem smoczka wybudzającemu się szkrabowi i... zaczynał cały proces usypiania na nowo :) Ponadto jest bezpieczny dla mojego dziecka - nie zawiera szkodliwych substancji, jest zweryfikowany pod względem ortodontycznym i posiada opakowanie, które pozwala na sterylizację smoczków nawet w ekstremalnych warunkach. Dla mnie to wyjątkowy produkt, bo poza tym, że pomaga nam na codzień, to pozwolił nam również łatwiej przebrnąć przez pobyt w szpitalu i to właśnie tam przekonałam się o tym, jak bardzo pomocny i skuteczny to gadżet. Wskazówka dla rodziców dzieci ząbkujących - ma cztery duże otwory w tarczy, dzięki czemu zapewnia cyrkulację powietrza. Skóra nie jest cały czas mokra, nic się nie odciska, nie ma zaczerwienień ani innych nieprzyjemności w obrębie skóry ust. Z czystym sercem polecam te smoczki każdemu rodzicowi i maluchowi.