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2 szt.
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Nagrody
4.6
z 5
30
Opinie
97%
poleca ten produkt
Wiolasupermama
17/12/2018
Polska
Znacznie zmniejszył ulewania
Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy
kasia1985
17/12/2018
Polska
Znacznie zmniejszył ulewania
Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy
aneczka84
24/06/2015
Polska
Wygodny w karmieniu
Jak i przy pierwszym tak i przy drugim synku używam tych smoczków w butelkach Avent. Są bardzo wygodne w ssaniu mleczka przez nasze pociechy, nie powodują kolek, jak również dodatkowo odprowadzają powietrze przez wdrążone "kanaliki", co ułatwia maluszkowi ssanie mleczka. design bardzo przyjazny i dopasowany do buźki maleństwa. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.
Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011