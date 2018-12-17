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  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Philips AventSmoczek antykolkowy

SCF632/27

4.6
| (30) Opinie | 97% poleca ten produkt

1 Nagroda

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Nasz smoczek antykolkowy umożliwia nieprzerwane karmienie. Powietrze jest odprowadzane do butelki z dala od brzuszka dziecka. Prążkowana tekstura smoczka zapobiega jego wypadaniu i minimalizuje przerwy wypływu pokarmu oraz dyskomfort.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 2 szt.

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 1m+

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

30

Opinie

97%

poleca ten produkt

2

17/12/2018

Polska

Polska

Znacznie zmniejszył ulewania

Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy

17/12/2018

Polska

Polska

Znacznie zmniejszył ulewania

Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy

24/06/2015

Polska

Polska

Wygodny w karmieniu

Jak i przy pierwszym tak i przy drugim synku używam tych smoczków w butelkach Avent. Są bardzo wygodne w ssaniu mleczka przez nasze pociechy, nie powodują kolek, jak również dodatkowo odprowadzają powietrze przez wdrążone "kanaliki", co ułatwia maluszkowi ssanie mleczka. design bardzo przyjazny i dopasowany do buźki maleństwa. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF632/27 Smoczek antykolkowy

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Przypisy

  1. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.

  2. Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.

  3. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.

  4. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011