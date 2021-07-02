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Butelki i smoczki dla niemowląt
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Philips Avent Smoczek antykolkowy
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SCF632/27
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Instrukcja obsługi
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Części i akcesoria (1)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Dlaczego nasadka butelki antykolkowej Avent ma otwory?
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Rozwiązywanie problemów i naprawa
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