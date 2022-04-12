ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek antykolkowy

SCF636/27

4.9
| (36) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Nasz smoczek antykolkowy umożliwia nieprzerwane karmienie. Powietrze jest odprowadzane do butelki z dala od brzuszka dziecka. Prążkowana tekstura smoczka zapobiega jego wypadaniu i minimalizuje przerwy wypływu pokarmu oraz dyskomfort.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 2 sztuki

  • Do gęstego pokarmu

  • 6m+

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

36

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

12/04/2022

Polska

Polska

Świetny produkt solidnie wykonany

Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie

Zalety

Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom

Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.

Zalety

wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Super smoczki

Smoczki są naprawdę dobrze wykonane, moje dziecko nie miało żadnego problemu z korzystaniem z niego. Wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie i widać, że przy produkcji zostały użyte naprawdę porządne materiały. Polecam każdej mamie!

Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.

  2. Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.

  3. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.

  4. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011