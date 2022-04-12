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Produkcja zakończona
2 sztuki
Do gęstego pokarmu
6m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Nagrody
4.9
z 5
36
Opinie
100%
poleca ten produkt
Hii_beautyy
12/04/2022
Polska
Świetny produkt solidnie wykonany
Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie
Zalety
Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom
Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.
Zalety
wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Super smoczki
Smoczki są naprawdę dobrze wykonane, moje dziecko nie miało żadnego problemu z korzystaniem z niego. Wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie i widać, że przy produkcji zostały użyte naprawdę porządne materiały. Polecam każdej mamie!
Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Przegląd ten został wykonany dla SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.
Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011