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  • Zdrowe, aktywne karmienie

Produkcja zakończona

Philips Avent AirflexButelka dla niemowląt Classic +

SCF640/17

4.6
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zdrowe, aktywne karmienie
Butelka do karmienia Philips Avent Airflex jest wyposażona w wyjątkowy smoczek Avent Airflex, który wspomaga zdrowe i aktywne karmienie oraz działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia. Smoczek Airflex ułatwia dziecku przejście z karmienia piersią na karmienie butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Zdrowe, aktywne karmienie

  • 1 butelka

  • 125 ml

  • ze smoczkiem dla niemowląt

  • 0m+

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyposażona w zawór Airflex

Wyposażona w zawór Airflex

Butelka do karmienia Avent Airflex wykorzystuje system przepływu Airflex, który działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia.

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Badania klinicznie potwierdziły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż te karmione zwykłą butelką (www.philips.com/Avent).

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie