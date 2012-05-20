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Produkcja zakończona
1 butelka
125 ml
ze smoczkiem dla niemowląt
0m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Butelka do karmienia Avent Airflex wykorzystuje system przepływu Airflex, który działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia.
Badania klinicznie potwierdziły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż te karmione zwykłą butelką (www.philips.com/Avent).
4.6
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +