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Produkcja zakończona
2 sztuki
Dla noworodków
0m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nagrody
5.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF651/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF651/27 Smoczek Natural
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF651/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF651/27 Smoczek Natural
lhkgjg
12/11/2012
Polska
Polecam!!!
Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF651/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF651/27 Smoczek Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011