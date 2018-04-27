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Produkcja zakończona
2 sztuki
Wolny wypływ
1m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF652/27 Natural etetőcumi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF652/27 Natural etetőcumi
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011