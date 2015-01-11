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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2 sztuki
Średni wypływ
3m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nagrody
4.3
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
krysia123
11/01/2015
Polska
świetny smoczek
Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Smoczek Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Zalety
Minőség
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011