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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
2 sztuki
Szybki wypływ
6m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nagrody
4.6
z 5
9
Opinie
86%
poleca ten produkt
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Zalety
коликов стало меньше, прочная
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF654/27 Соска Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF654/27 Соска Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011