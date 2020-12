Naturalny sposób karmienia butelką

Dzięki smoczkowi Philips AVENT Natural o regulowanym wypływie wystarczy obrócić butelkę, aby zmienić prędkość wypływu. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką. Zobacz wszystkie korzyści