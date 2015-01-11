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  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek Natural

SCF655/27

4.3
| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt

1 Nagroda

Naturalny sposób karmienia butelką
Dzięki smoczkowi Philips Avent Natural o regulowanym wypływie wystarczy obrócić butelkę, aby zmienić prędkość wypływu. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści
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Butelka dla niemowląt Natural

Butelka dla niemowląt Natural

SCF628/16

Naturalny sposób karmienia butelką

  • 2 sztuki

  • Regulowany wypływ

  • 3m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

3
2

11/01/2015

Polska

Polska

świetny smoczek

Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Smoczek Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Zalety

Minőség

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF653/27 Natural etetőcumi

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011