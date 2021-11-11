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  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką
  • Naturalny sposób karmienia butelką

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek Natural

SCF656/27

4.6
| (9) Opinie | 86% poleca ten produkt

1 Nagroda

Naturalny sposób karmienia butelką
Smoczek Philips Avent do gęstego pokarmu nadaje się idealnie do jedzenia o takiej konsystencji, np. kaszki czy zup. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.
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Butelka dla niemowląt Natural

Butelka dla niemowląt Natural

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Naturalny sposób karmienia butelką

  • 2 sztuki

  • Do gęstego pokarmu

  • 6m+

Smoczek niezawierający bisfenolu A

Smoczek niezawierający bisfenolu A

Smoczek został wykonany z silikonu — materiału niezawierającego bisfenolu A, zgodnie z dyrektywą UE (2011/8/EU)

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Zgodność z butelką do karmienia Philips Avent Natural

Zalecamy używanie smoczków do karmienia Natural wyłącznie z butelkami Natural.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

9

Opinie

86%

poleca ten produkt

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Zalety

коликов стало меньше, прочная

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF654/27 Соска Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF654/27 Соска Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011