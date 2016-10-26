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Ten produkt
Baby Bottle Teats
Smoczek Natural
39,00 zł
Dozownik mleka w proszku
33,00 zł
Szczotka do butelki i smoczka
30,00 zł
39,00 zł
39,00 zł
0m+
2 sztuki w opakowaniu
Smoczek został zaprojektowany, aby zmniejszyć problemy z karmieniem, odprowadzając powietrze z brzucha dziecka.
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
5.0
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Isabel
26/10/2016
Polska
Polecam
Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
Avei
31/07/2017
Lietuva
Tobulas žindukas
Vienintelis kurį naudojant mažyliui tenka idėti tiek pastangų kiek žindant krūtį. Tobulas pasirinkimas maitinant mišriai. Tinka naudoti ir vyresniam nei 1mėn kūdikiui.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“
Brigi83
19/02/2020
Magyarország
Cumisüveg cuki zavar nélkül
Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi
Zalety
Könnyen tisztítható, szereti a babám
Wady
Nincs ilyen
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej