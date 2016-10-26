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  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt

Philips Avent Baby Bottle TeatsSmoczek Natural

SCF657/27

5
| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt
Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
Idealny dla delikatnie pijących niemowląt, które mogą nie mieć dużej siły ssania. Szeroki smoczek w kształcie piersi ułatwia naturalne przyssanie się, dzięki czemu można go łatwo łączyć z karmieniem piersią. Powinien być używany z butelką Philips Avent Natural.
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Baby Bottle Teats Smoczek Natural

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Butelka dla niemowląt Natural

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Idealny dla delikatnie pijących niemowląt

Idealny dla delikatnie pijących niemowląt

  • 0m+

  • 2 sztuki w opakowaniu

Zaprojektowany, aby zapobiegać wzdęciom

Zaprojektowany, aby zapobiegać wzdęciom

Smoczek został zaprojektowany, aby zmniejszyć problemy z karmieniem, odprowadzając powietrze z brzucha dziecka.

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Miękki smoczek imitujący naturalną miękkość piersi

Miękki smoczek imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

26/10/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

31/07/2017

Lietuva

Lietuva

Tobulas žindukas

Vienintelis kurį naudojant mažyliui tenka idėti tiek pastangų kiek žindant krūtį. Tobulas pasirinkimas maitinant mišriai. Tinka naudoti ir vyresniam nei 1mėn kūdikiui.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg cuki zavar nélkül

Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

Zalety

Könnyen tisztítható, szereti a babám

Wady

Nincs ilyen

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie