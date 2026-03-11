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Philips Avent Baby Bottle Teats Smoczek Natural
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SCF657/27
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Który smoczek Philips Avent z pierwszej serii Natural będzie najlepszy dla mojego dziecka?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?
Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł
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