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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Natural

SCF690/17

4.9
| (162) Opinie | 99% poleca ten produkt

1 Nagroda

Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza nowa butelka sprawia, że karmienie staje się bardziej naturalne dla Ciebie i dziecka. Smoczek jest wyposażony w innowacyjne płatki, które powodują, że przypomina on pierś — dzięki temu dziecko może przyssać się do niego w naturalny sposób. Ułatwia to łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 1 butelka

  • 125 ml

  • ze smoczkiem dla niemowląt

  • 0m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

162

Opinie

99%

poleca ten produkt

2
1

21/04/2020

Polska

Polska

SMOCZEK IDEALNY DLA DZIECKA

PRODUKT JEST GODNY POLECENIA. NATURALNY SMOCZEK DZIĘKI NIEMU DZIECKO NIE ŁYKA POWIETRZA

Zalety

NATURALNY SMOCZEK

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

27/07/2018

Polska

Polska

Jest niezastąpiona

Używamy tej butelki od pierwszych dni życia do czego zmusiły nas problemy z laktacja. Maluszek nie miał problemów ze ssaniem i chętnie pił z butelki. Teraz łącze karmienie piersią z karmieniem butelką. Z butelkami nic się nie dzieje mamy ich kilka i tylko wymieniamy smoczki zgodnie z zaleceniami producenta by były dostosowane do wieku dziecka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

05/03/2018

Polska

Polska

Ergonomiczna

poręczna mała buteleczka zawsze pod ręką w podróży

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011