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Raty 3x0% z Klarna
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SCF751/00
Picie bez rozlewania
200 ml
6m+
.
Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.
Kubek Philips Avent został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A.
4.1
z 5
72
Opinie
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
Tak, polecam ten produkt.
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Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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