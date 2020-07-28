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  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania

Philips AventMiękkie ustniki

SCF252

4.7
| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt
Picie bez rozlewania
Miękkie ustniki Philips Avent zostały zaprojektowane specjalnie dla delikatnych dziąseł i są idealne dla dzieci, które dopiero uczą się picia z kubka. Są wyposażone w zgłoszony do patentu zawór, który ułatwia wymianę w przypadku kubków z ustnikiem umożliwiających picie bez rozlewania.
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SCF751/00

Picie bez rozlewania

  • Picie bez rozlewania

  • 6m+

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

.

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

4
2
1

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce

Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

doporučuji

Hubičky jsou dobře rozebratelné a lze je snad vyčistit, což je pro mě priorita. Synovi se díky nim dobře pilo a nikde netečou, což ve velké plus!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 