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Picie bez rozlewania
6m+
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Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.
Kubek Philips Avent został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A.
4.7
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce
Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky
KacaNog
15/12/2017
Česká republika
doporučuji
Hubičky jsou dobře rozebratelné a lze je snad vyčistit, což je pro mě priorita. Synovi se díky nim dobře pilo a nikde netečou, což ve velké plus!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF252 Měkké hubičky
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