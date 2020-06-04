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  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania

Philips AventKubek z ustnikiem

SCF751/03

4.1
| (72) Opinie
Picie bez rozlewania
Nowy, niezawierający bisfenolu A kubek niekapek Philips Avent jest wyposażony w zgłoszony do patentu zawór chroniący przed rozlewaniem. Miękki ustnik i uchwyty ułatwiają picie maluchowi oraz zapewniają wygodę Tobie i dziecku.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

Picie bez rozlewania

  • Picie bez rozlewania

  • 200 ml

  • 6m+

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

.

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

72

Opinie

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem

02/03/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Sucha podłoga

Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem

15/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest super:)

Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF751/00 Kubek z ustnikiem

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 