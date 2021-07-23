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Kubki niekapki dla dzieci
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Philips Avent Kubek z ustnikiem
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SCF751/03
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Instrukcja obsługi
Wszystko (8)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent można poddać sterylizacji?
Czy do kubka można wlewać gazowane, gęste lub gorące napoje?
Czy produkty Philips Avent można myć w zmywarce?
Czy kubki Philips Avent są zgodne z innymi produktami z serii Avent?
AventNasadka na kubeczek
AventUstnik do kubka dla dziecka
Philips AventNasadka na kubeczek
Miękkie ustniki
AventZawór do kubka dla dziecka
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