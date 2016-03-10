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  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży

Produkcja zakończona

Philips AventKubki ze słomką

SCF760/00

5
| (14) Opinie | 100% poleca ten produkt
Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
Kubek ze słomką SCF760/00 firmy Philips Avent to idealne rozwiązanie dla rozwijającego się dziecka. Jest szczelny, dzięki wyjątkowej pokrywce dziecko może w prosty sposób samodzielnie z niego korzystać, można go całkowicie rozłożyć i dokładnie wyczyścić.
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Szczelny, dziecko może samodzielnie z niego korzystać

Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży

  • 260 ml

  • 12m+, ze słomką

Miękka silikonowa słomka z wbudowanym szczelnym zaworkiem

Dziecko może z łatwością odkręcić i zamknąć pokrywkę

Odkręcana pokrywka to gwarancja czystej słomki

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

14

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
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2
1

10/03/2016

Polska

Polska

Ekspresowa i intuicyjna nauka picia

Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF760/00 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF760/00 Kubki ze słomką

09/07/2015

Polska

Polska

Świetny kubek godny polecenia:)

Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF760/00 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF760/00 Kubki ze słomką

08/07/2015

Polska

Polska

Super

Kubek ze słomką to jest strzał w 10. Bardzo córce pod pasował i się z nim nie rozstaje :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF760/00 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF760/00 Kubki ze słomką

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 