Moja prawie roczna Córka jak do tej pory była bardzo oporna na wszystkie kubki "niekapki", bidony i "magiczne kubki" w jakich próbowałam podać Jej picie. Butelki ze smoczkiem odrzuciła ponad 2 miesiące temu i o ile mleko jeszcze udało się Jej podać ( "na spiocha" ) tak o wodzie nie było mowy... wszytko traktowała jak gryzak albo zabawkę, nie umiała załapać jak się napić... W końcu zaczęłam podawać Jej wodę ze zwykłego kubeczka ale to ciągle było za mało, bo po kilku łyczkach albo odpychala moje ręce albo próbowała wyszarpać kubek i wszystko się wylewało... A tu lato, upały, przecież Ona musi coś pić ! Nie wiedziałam już co jeszcze mogę zrobić... natrafiłam na reklamę Avent, zamówiłam kubeczek ze słomką o pojemności 200 ml. Dziś odebrałam przesyłkę, przygotowałam wszystko i podałam Małej kubek. Na początku wiadomo - zabawa, oglądanie. Otworzyłam, podałam słomkę do buzi i rozpacz... O nie ! Gryzie znowu... Ale po około 5 minutach takiej zabawy pociągnęła ! Raz, drugi :) W kilka minut poradziła sobie z zawartością połowy kubeczka. To niesamowite, że tak szybko złapała o co chodzi, z poprzednimi kubeczkami próbowałam po 2/3 tygodnie i nic, a tu wystarczyło kilka minut. Teraz w reszcie jestem spokojna, nie będę musiała biegać za Córką i walczyć o każdy łyczek wody :) W dodatku nic a nic z niego nie wycieka, specjalnie machałam nim ile sił w rękach, a i Malutka wykonała kilka konkretnych rzutów o podłogę i jedyne co się wydostalo to reszta wody pozostałej w ustniku :) kubeczek jest też łatwy do rozłożenia i umycia i ma bardzo ładny wygląd. Cieszę się, że na niego trafiłam ! :D