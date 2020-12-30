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  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
  • Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Philips AventKubki ze słomką

SCF798/02

4.6
| (479) Opinie | 93% poleca ten produkt
Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*
Kubek z giętką słomką Philips Avent o wyprofilowanym kształcie to idealny wybór dla rozwijających się, aktywnych maluchów. Opracowany z udziałem ekspertów kubek ze słomką umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej i jest naszym najlepszym produktem z tej kategorii.*
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Zawór antyprzeciekowy zapobiega rozlewaniu

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

  • Kubek z giętką słomką

  • 300 ml

  • 12 m+

  • 1 sztuka w opakowaniu

Kubki Philips Avent podążają za rozwojem Twojego dziecka

Nauka samodzielnego picia jest kluczowym etapem rozwoju dziecka. Wspieramy ten proces, umożliwiając łatwe przejście z karmienia piersią lub butelką na otwarty kubek. Ucząc się od lekarzy, proponujemy różne rozwiązania ze smoczkami, miękkimi i twardymi ustnikami, słomkami i krawędziami 360°, które podążają za rozwojem Twojego dziecka oraz stymulują nowo nabyte umiejętności picia i zdolności motoryczne. Nasze najwyższej jakości rozwiązania są tworzone z myślą o wygodzie i higienie.

Wyprofilowany kształt i antypoślizgowa faktura ułatwiają chwytanie

Kubek 300 ml ma idealną pojemność, która pozwala nawadniać organizm dziecka przez cały dzień i podczas aktywnego spędzania czasu. Odchylana pokrywka pozwala utrzymać słomkę w czystości na spacerach. Wyprofilowany kształt i antypoślizgowa faktura kubka ułatwiają jego chwytanie i trzymanie przez malutkie rączki, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie rozwijać umiejętność samodzielnego picia.

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w naturalnej pozycji.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

479

Opinie

93%

poleca ten produkt

30/12/2020

Polska

Polska

Najlepszy Kubek

Od zawsze ufałam firmie Avent ,a kolejne produkty tylko stwierdzają mnie, że była to najlepsza decyzja. Kubek ze słomką od razu przypadł do gustu mojemu synkowi. W przeciągu chwili nauczył się z niego pić . Ma wygodne zamykanie ,z którym maluch świetnie sobie radzi. Po przywróceniu kubka do góry dnem nie kapie.

Zalety

Zaufana marka ,wygodny do małych rączek, wygodne zamykanie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF798/01 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF798/01 Kubki ze słomką

24/07/2017

Polska

Polska

Solidny kubek o świetnym wyglądzie

Kubek solidnie wykonany, odporny na wstrząsy i upadki. Woda nie wylewa się. Łatwy w utrzymaniu czystości. Wygląd kubka przyciąga uwagę dziecka i zachęca do picia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką

22/07/2017

Polska

Polska

Idealny kubek

Ten kubeczek ma wiele zalet i praktycznie nie ma wad, posiada ergonomiczny kształt, ulatwiający trzymanie go przez dziecko, łatwo utrzymać go w czystości, gdyż można go myć nawet w zmywarce. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie przecieka. Dziecko moze łatwo z niego korzystać

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. 90% z 200 ankietowanych dentystów dziecięcych z USA uważa, że konstrukcja naszego kubka ze słomką pozwala na zdrowy rozwój jamy ustnej. 89% uważa, że picie przez słomkę pozwala ćwiczyć mięśnie jamy ustnej i wzmacniać ich siłę (ankieta przeprowadzona w USA w kwietniu 2016 r.). Stworzono we współpracy z logopedami dziecięcymi, dentystami, specjalistami w dziedzinie ergonomii i położnymi.