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Kubek z giętką słomką
300 ml
12 m+
1 sztuka w opakowaniu
Nauka samodzielnego picia jest kluczowym etapem rozwoju dziecka. Wspieramy ten proces, umożliwiając łatwe przejście z karmienia piersią lub butelką na otwarty kubek. Ucząc się od lekarzy, proponujemy różne rozwiązania ze smoczkami, miękkimi i twardymi ustnikami, słomkami i krawędziami 360°, które podążają za rozwojem Twojego dziecka oraz stymulują nowo nabyte umiejętności picia i zdolności motoryczne. Nasze najwyższej jakości rozwiązania są tworzone z myślą o wygodzie i higienie.
Kubek 300 ml ma idealną pojemność, która pozwala nawadniać organizm dziecka przez cały dzień i podczas aktywnego spędzania czasu. Odchylana pokrywka pozwala utrzymać słomkę w czystości na spacerach. Wyprofilowany kształt i antypoślizgowa faktura kubka ułatwiają jego chwytanie i trzymanie przez malutkie rączki, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie rozwijać umiejętność samodzielnego picia.
Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w naturalnej pozycji.
4.6
z 5
479
Opinie
93%
poleca ten produkt
Sabor1998
30/12/2020
Polska
Najlepszy Kubek
Od zawsze ufałam firmie Avent ,a kolejne produkty tylko stwierdzają mnie, że była to najlepsza decyzja. Kubek ze słomką od razu przypadł do gustu mojemu synkowi. W przeciągu chwili nauczył się z niego pić . Ma wygodne zamykanie ,z którym maluch świetnie sobie radzi. Po przywróceniu kubka do góry dnem nie kapie.
Zalety
Zaufana marka ,wygodny do małych rączek, wygodne zamykanie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF798/01 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF798/01 Kubki ze słomką
25patrycja
24/07/2017
Polska
Część promocji
Solidny kubek o świetnym wyglądzie
Kubek solidnie wykonany, odporny na wstrząsy i upadki. Woda nie wylewa się. Łatwy w utrzymaniu czystości. Wygląd kubka przyciąga uwagę dziecka i zachęca do picia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką
dominika92
22/07/2017
Polska
Część promocji
Idealny kubek
Ten kubeczek ma wiele zalet i praktycznie nie ma wad, posiada ergonomiczny kształt, ulatwiający trzymanie go przez dziecko, łatwo utrzymać go w czystości, gdyż można go myć nawet w zmywarce. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie przecieka. Dziecko moze łatwo z niego korzystać
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF798/02 Kubki ze słomką
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
90% z 200 ankietowanych dentystów dziecięcych z USA uważa, że konstrukcja naszego kubka ze słomką pozwala na zdrowy rozwój jamy ustnej. 89% uważa, że picie przez słomkę pozwala ćwiczyć mięśnie jamy ustnej i wzmacniać ich siłę (ankieta przeprowadzona w USA w kwietniu 2016 r.). Stworzono we współpracy z logopedami dziecięcymi, dentystami, specjalistami w dziedzinie ergonomii i położnymi.